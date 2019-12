Mike Horn sauvé mais toujours bloqué en Arctique : piégé par la glace, il donne de ses nouvelles

"On perce comme des bagnards tous les 10/15cm. On descend de la longueur de la mèche en veillant à ne pas la bloquer, là, on serait foutu. Quand on atteint l'eau, il faut faire attention à ne pas se faire emporter. C'est très physique. Les vibrations usent les nerfs et les muscles" est-il écrit en légende d'une photo montrant le bateau coincé dans la glace, au milieu de l'Arctique.

Mike Horn et sa team

Le long texte détaillant les aventures de Mike Horn et de son équipe continue. "Je réalise plus tard qu'on est sur la glace depuis plus de 3h. Par -23°C avec le vent dans le visage à faire des trous, l'énergie s'envole très vite, on fatigue rapidement" peut-on lire, "En plus, la manoeuvre n'a servi à rien. Le bateau reste coincé".

En plus des températures extrêmes et du temps capricieux, l'équipage doit faire face à plusieurs difficultés : "Là, la foreuse ne marche plus. On passe à la tronçonneuse, et au découpage de glaçons", "je dois faire le mouvement 1000 fois, je transpire, je perds mon souffle à travers les couches, je gèle des pieds et j'ai les mains et les muscles des bras qui brûlent. On continue. Il faut suivre la tronçonneuse sans tomber dessus (ce qui a failli arriver)".

Toujours épuisés suite à leur expédition qui ne s'est pas déroulée comme prévu, Mike Horn et Børge Ousland doivent à présent se battre pour rentrer à bon port. "C'est harassant et satisfaisant à la fois. Mais rien à faire, on ne bouge pas", du coup "on va laisser l'ancre à l'arrière en tension toute la nuit, avec un peu de chance, ça peut nous faire bouger...". Espérons que cela ait suffit à les faire avancer.