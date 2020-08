Midnight Sun : une suite prévue pour le livre ? Stephenie Meyer répond

On y croyait plus et pourtant... En mai, Stephenie Meyer annonçait la publication de Midnight Sun, son roman qui raconte les événements du premier roman de la saga Twilight vus cette fois à travers les yeux d'Edward Cullen. L'auteure américaine a débuté l'écriture en 2008 avant de l'interrompre après la fuite de plusieurs chapitres sur le web. 12 ans plus tard, les fans de la saga peuvent donc dévorer le roman publié ce mardi 4 août aux Etats-Unis et ce mercredi 5 août en France. Stephenie Meyer va-t-elle suivre l'exemple de E.L. James qui a publié deux romans du point de vue de Christian de Fifty Shades of Grey ?

Une suite pour Midnight Sun ?

La réponse est... non ! Interrogée par le New York Times sur la possibilité d'écrire l'intégralité de la saga du point de vue du vampire, l'auteure a dévoilé que ce n'était "pas du tout prévu". Pourquoi ? Car écrire Midnight Sun, même si cela lui a pris des années, n'était pas facile. "Ce livre est pour Edward. Ecrire de son point de vue m'a rendue très anxieuse. Et l'expérience de l'écriture de ce livre n'était pas vraiment super agréable" a avoué Stephenie Meyer. "Donc non, je ne veux pas faire ça, surtout car Tentation serait à un cauchemar de dépression et de vide" ajoute-t-elle.

N'en déplaise aux fans qui vont dévorer le roman, il ne s'agit donc que d'une exception. "Je pense qu'il vous donne une idée de ce que c'est que d'être Edward et on pourrait aller relire les autres romans et on saurait ce qu'il se passe dans sa tête" explique Stephenie Meyer. Au moins, il n'y a pas de suspense....