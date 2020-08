Midnight Sun : Stephenie Meyer explique pourquoi il lui a fallu 12 ans pour écrire le livre

C'est l'annonce à laquelle les fans de Twilight ne s'attendaient plus : le livre Midnight Sun est prêt ! Stephenie Meyer a dévoilé la grande nouvelle au mois de mai 2020 : "Je suis très heureuse d'enfin annoncer enfin la sortie de Midnight Sun le 4 août prochain (le 5 août en France, ndlr). Nous vivons une période un peu folle et je n'étais pas sûre que ce soit le bon moment pour sortir ce livre, mais certains d'entre vous attendent depuis si longtemps qu'il ne semblait pas juste de vous faire attendre davantage." Longtemps = 12 ans !

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé"

Du coup, pourquoi a-t-il fallu autant de temps à Stephenie Meyer pour écrire Midnight Sun ? Vous vous souvenez sûrement que des pages de son livre ont fuité en 2008 ? A l'époque, ce leak a totalement démoralisé l'auteure, elle a alors décidé de laisser le bouquin de côté et de reprendre l'écriture des années plus tard : "Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, voilà pourquoi ça m'a autant secouée. Je ne pense pas que ça partait d'une mauvaise intention", explique Stephenie Meyer au New York Times.

L'auteure de Twilight poursuit : "Je pense que des personnes ont fait des copies quand on leur a demandé de lire les premières pages, mais ce n'était pas ça le plus effrayant. Le plus effrayant a été quand je me suis imaginé que quelqu'un lisait des choses sur mon ordinateur."

"Ce livre était douloureux à écrire"

Mais cette fuite n'est pas la seule raison pour laquelle Stephenie Meyer a mis 12 ans pour terminer Midnight Sun, qui pourrait bien être adapté au cinéma : "La seule raison pour laquelle le livre m'a pris autant de temps c'est qu'il était douloureux à écrire. Certains de mes livres se sont écrits tous seuls, c'était amusant et excitant, mais là, chaque mot était difficile à écrire."