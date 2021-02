Michou juge la concurrence de TikTok par rapport à Youtube : "c'est une nouvelle vague de créateurs"

Youtube menacé par Tiktok ?

Pendant longtemps, YouTube a fait trembler la télévision avec l'émergence de nombreux créateurs (rémunérés pour leur travail !) et des contenus visionnés des millions de fois. Aujourd'hui, on est en droit de se demander si ce n'est pas la plateforme qui commence à trembler devant la concurrence.

Et pour cause, depuis quelques années, deux nouveaux sites se sont imposés dans la vie des spectateurs et créateurs : Twitch (une plateforme de live) et Tiktok (une application de vidéos courtes). De quoi craindre une ringardisation de YouTube dans le futur ? C'est justement la question qui a été posée par Puremedias à Michou, le fer de lance de la nouvelle génération de vidéastes à succès.

"Il y a des personnes qui ne vivent que de Tiktok"

"C'est intéressant ! Je me posais justement la question !" a notamment répondu le compère de Inoxtag. Mais visiblement, si Michou maîtrise à la perfection les codes de YouTube, il n'est pas encore un expert en matière de Tiktok et avoue donc avoir une visibilité assez flou sur cette concurrence, "Par exemple, je ne comprends pas exactement le métier de tiktokeurs. Il y a des personnes qui ne vivent que de Tiktok. Je ne comprends pas tout à fait ce qu'ils font."

Une situation qui lui fait déjà prendre un petit coup de vieux alors qu'il ne fêtera que ses 20 ans cette année, "Je me dis qu'il y a quelques années, c'était ça pour la télévision avec Youtube. (...) Mais c'est vrai que Tiktok est tout nouveau", même si cela ne l'empêche pas d'accueillir à bras ouverts cette nouvelle communauté, "Je ne pense pas que ça va ringardiser Youtube, mais c'est une nouvelle vague de créateurs."

Et du côté de Twitch ? L'interprète de My Life est cette fois-ci plus confiant. Selon lui, les deux plateformes peuvent cohabiter et se compléter, "Twitch, je ne pense pas [que ça peut dépasser YouTube]. J'ai grandi avec Youtube et Twitch, en parallèle."

Michou souhaite se diversifier

Dans tous les cas, comme il l'a prouvé avec son récent passage dans le monde de la musique, Michou ne compte pas s'enfermer sur YouTube. Si la plateforme reste bien évidemment sa priorité, il s'avoue prêt à ouvrir la porte à d'autres projets.

Comme quoi ? Un prime time à la télévision façon Mcfly et Carlito, "Je pense que je pourrais le faire. Pourquoi pas. Je vais réfléchir à un concept. Je vais appeler TMC", ou alors à des premiers pas dans la fiction comme ont pu le faire Mister V avec Camping 4 ou Kemar avec Le Manoir par le passé, "J'aime bien tester un peu tous les domaines. C'est celui qui m'attire le plus. J'aimerais trop essayer le cinéma."

Le message est passé, reste à savoir les producteurs l'entendront.