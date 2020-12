Michou, Greg Guillotin, Squeezie... Top 10 des YouTubeurs qui ont gagné le plus d'abonnés en 2020

2020 n'est pas encore tout à fait terminée, mais il est déjà l'heure des bilans. Et pour certains YouTubeurs, l'année a été plutôt bonne. On a pu le découvrir récemment avec le classement des vidéos les plus vues en France sur la plateforme, les vidéastes ont été l'une des sources principales et privilégiées du public pour se divertir et se changer les idées durant la crise sanitaire liée au Covid-19 et les confinements mis en place par la gouvernement.

L'année de Greg Guillotin

Et parmi les créateurs les plus en vue en 2020, c'est Greg Guillotin qui est sorti du lot. Cette année encore, l'humoriste et son équipe ont en effet imaginé de nouvelles caméras cachées mémorables à travers le concept du Pire Stagiaire qui le voit se glisser dans la peau d'un faux stagiaire, toujours en décalage avec l'univers professionnel dans lequel il intervient.

Résultat ? En seulement trois épisodes inédits (sans compter les making of) et alors même que certains d'entre eux avaient déjà été diffusés sur C8 à l'occasion d'un prime exceptionnel, le concept a cumulé 42 920 000 de vues. De quoi permettre au Pire Stagiaire de trôner sur le classement des vidéos les plus vues en France et de permettre à la chaîne de connaître une seconde jeunesse avec près de 1,4 million d'abonnés gagnés sur un an.

Un succès qui devrait malheureusement compliquer davantage la préparation de futures caméras cachées, mais que peut pleinement savourer Greg Guillotin aujourd'hui. Et pour cause, si les vidéastes qui nous viennent immédiatement en tête lorsque l'on parle de la première génération de YouTubeurs en France sont Norman, Cyprien, Mister V ou même Squeezie, c'est vite oublier que Greg Guillotin était également présent. En 2009 on pouvait déjà le voir aux côtés de Kévin Razy sur Dailymotion, tandis que c'est en 2011 qu'il a créé son célèbre personnage de Bengui qui lui a permis de se lancer plus intensément dans le monde des caméras cachées. Un personnage qu'il a mis en scène dans On n'demande qu'un à en rire et un concept qui lui a permis d'intégrer le Studio Bagel avant d'aller encore plus loin avec Nou, son propre collectif.

Une success story qui s'est donc fait progressivement et qui n'est pas près de s'arrêter si l'on en croit les chiffres actuels.