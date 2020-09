Michael Rosenbaum (Smallville) atteint d'un cancer : "Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter"

Michael Rosenbaum a marqué le monde du petit écran avec son rôle de Lex Luthor dans la célèbre série Smallville avec Tom Welling et Kristin Kreuk. Depuis la fin du show, en 2011, l'acteur a joué dans quelques films et quelques séries, mais rien d'aussi culte que Smalville.

Michael Rosenbaum atteint d'un cancer de la peau, il se confie

Aujourd'hui, Michael Rosenbaum, qui a refusé de jouer dans le crossover du Arrowverse, se consacre à son podcast Inside of You, dans lequel il a d'ailleurs avoué qu'on lui a diagnostiqué un cancer de la peau après avoir senti une boule épaisse au niveau de ses cuisses et vu son dermatologue : "Je me suis réveillé ce matin et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Peut-être que c'est une bonne idée car je peux aider quelqu'un. Ce que je fais, c'est que je ne m'inquiète pas, je n'y pense pas."

Alors oui, cette annonce peut faire peur comme ça, mais Michael Rosenbaum a tenu à préciser : "Je n'en ai jamais parlé avant donc l'évoquer durant le podcast c'est assez fou, mais ne paniquez pas. C'est étrange quand quelqu'un prononce le mot cancer. Les médecins m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que ce cancer était très courant et qu'il comportait moins de risques, c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'en ai pas parlé avant. Mais si vous voyez votre corps changer et que vous ne faites rien à ce sujet, ce n'est pas une bonne chose."