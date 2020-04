MHD : testé positif au Coronavirus, il ne sortira finalement pas de prison

En janvier 2019, MHD était mis en examen pour "homicide volontaire" suite au décès d'un jeune homme survenu en juillet 2018. Ce dernier a été renversé par une voiture, frappé puis blessé à l'arme blanche dans le Xème arrondissement de Paris dans un règlement de comptes avant de mourir de ses blessures. Le rappeur a toujours nié être lié à cette affaire depuis son arrestation. A la fin du mois de mars, on apprenait que la star de 25 ans avait été testée positive au Coronavirus.

MHD ne sera pas libéré

Le 1er avril, la juge d'instruction en charge de l'affaire avait décidé de la remise en liberté de MHD, décision ensuite contestée par le parquet de Paris. Selon l'AFP, la cour d'appel aurait finalement décidé ce mercredi 8 avril du maintien en détention du rappeur. MHD devra donc rester derrière les barreaux (il est incarcéré à la prison de la Santé, à Paris) malgré la pandémie de Coronavirus.

Une nouvelle demande de libération en préparation

Son avocate, Me Elise Arfi a déclaré aujourd'hui à l'AFP que le rappeur avait été "très malade" après avoir contracté le virus. "C'est vrai qu'il est plutôt sur la fin, mais on sait jamais vraiment avec cette maladie" a-t-elle précisé. Me Arfi a déclaré que la décision de la cour d'appel était "choquante" mais indique aussi qu'elle déposera prochainement une autre demande. "On ne va pas baisser les bras" a-t-elle déclaré.

Afin d'éviter la propagation du Covid-19 dans les prisons, plus de 6200 détenus ont déjà été libérés a dévoilé récemment Adeline Hazan, la contrôleure des prisons, qui réclame au moins 7000 libérations supplémentaires, précise l'AFP. Aux Etats-Unis, de nombreux détenus sont aussi sortis de prison dont le rappeur 6ix9ine, condamné en décembre 2019 pour "racket, utilisation d'armes à feu et trafic de drogue".