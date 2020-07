Metal Gear Solid en film ? Le réalisateur Jordan Vogt-Roberts donne des nouvelles de son projet

Un film Metal Gear Solid toujours au programme

Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo ne sont peut-être que très rarement satisfaisantes, mais cela n'empêche pas Jordan Vogt-Roberts (le réalisateur de Kong: Skull Island) de croire en son projet. Au micro de Gamespot, le cinéaste avait récemment confirmé qu'il était toujours attaché à l'idée de transposer au cinéma l'univers de Metal Gear Solid, cette cultissime franchise imaginée par Hideo Kojima, "On a écrit le scénario qui, je trouve, est l'un des meilleurs scénarios que j'aie lus de ma vie, notamment grâce aux possibilités qu'il nous offre de jouer avec ces timelines, de jouer avec ces personnages, ces traumas de la guerre..."

Cette semaine, invité dans l'émission de Gary Whitta, le réalisateur - fan du jeu de la première heure, est revenu sur ce gros projet. L'occasion pour lui de confirmer que le script était fin prêt et de préciser qu'il avait été écrit avec pour objectif d'offrir au public une expérience impressionnante dans les salles, "Je travaille dessus depuis 6 ans afin qu'il soit aussi disruptif, punk-rock et fidèle à l'esprit du Metal Gear imaginé par Kojima." A en croire Jordan Vogt-Roberts, il est en effet hors de question pour lui de ne pas mettre en scène quelque chose d'aussi ambitieux que les jeux, "Je tente de faire un film avec un budget qui nous permettrait de faire des choses hallucinantes".

Un projet en attente

Malheureusement, si vous aussi vous commencez à vous hyper en lisant ses propos, Jordan Vogt-Roberts est encore loin de pouvoir concrétiser ce film. Cela ne vous aura pas échappé, on traverse actuellement une grave crise sanitaire. Or, le réalisateur l'a précisé, "Le Covid-19 a absolument tout bouleversé et on tente maintenant de trouver des solutions à plein de trucs. Je n'ai aucune idée de quand on pourrait recevoir un feu vert [du studio]".

Seul motif de satisfaction, le cinéaste - qui a refusé plein d'autres gros films pour se concentrer sur celui-ci, ne compte toujours pas l'abandonner, "Je me battrai tous les jours pour lui. C'est difficile de faire des films, surtout sur quelque chose où vous tentez d'être très audacieux. Mais je me battrai jusqu'au bout". Par contre, ne cherchez pas, il garde encore le silence sur le potentiel interprète de Snake.

Entre ça et le projet Uncharted, c'est à qui sera celui qui sera le plus souvent repoussé...