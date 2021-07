Mes premières fois saison 2 : Team Paxton ou Team Ben ? Les actrices font leur choix

Les problèmes continuent pour Devi dans la saison 2 de Mes premières fois sur Netflix. L'action reprend juste après la fin de la saison 1 de la série. Souvenez-vous : après avoir fait un ultime adieu à son père, Devi (Maitreyi Ramakrishnan) embrassait Ben (Jaren Lewinson)... alors que Paxton (Darren Barnet) laissait un message sur son répondeur. Comme on a pu le voir dans la bande-annonce, Devi va prendre la dangereuse décision de sortir avec ses deux camarades en même temps et on peut se douter que rien ne va se passer comme prévu...

Team Paxton ou Team Ben, les stars de Mes premières fois ont fait leur choix

Avant de savoir vers qui Devi va réellement se tourner - si elle fait un choix final dans cette saison 2, ce sont les actrices des Mes premières fois qui ont pris position dans une interview donnée à Entertainement Weekly. Alors, sont-elles Team Ben ou bien Team Paxton ? On dirait bien que c'est le premier qui remporte le plus de votes ! Lee Rodriguez qui joue Fabiola, Richa Moorjani qui joue Kamala et même Poorna Jagannathan qui incarne Nalini, la mère de Devi, sont Team Ben ! "Fabiola n'est peut être pas team Ben mais Lee Rodriguez l'est !" s'est amusée l'interprète de Fabiola.

Darren Barnet et Paxton peuvent cependant compter sur le soutien de Ramona Young qui incarne Eleanor. "On ne vit qu'une fois d'accord !" s'est amusée l'actrice. Quant à Maitreyi Ramakrishnan ? Elle est team Devi et ne veut pas choisir entre les deux prétendants de son personnage ! "S'auto-aimer, c'est important" a confié l'actrice.

Et toi, tu es plutôt team Paxton, team Ben ou team Devi ? Vote ci-dessous pour nous le dire !