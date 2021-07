Harry & Meghan : oubliez The Crown, nouveau téléfilm 100% drama sur la famille royale britannique

Un nouveau téléfilm sur Harry & Meghan

Actrice à succès grâce à la série Suits, histoire d'amour digne d'un film avec un Prince... la vie de Meghan Markle a tout d'un conte de fées incroyable. Enfin ça, c'est sur le papier. Car dans la réalité, les choses sont bien différentes. Oui, comme on peut le suivre depuis plusieurs années maintenant, son intégration au sein de la famille royale britannique est loin d'être évidente.

Entre sa couleur de peau qui semble en déranger certains, son envie de carrière qui n'intéresse personne, son attitude qui ne passe pas (elle sait dire non pour garder le contrôle), la femme du Prince Harry est loin d'être la bienvenue en Angleterre, ce qui a notamment poussé le Duc et la Duchesse de Sussex (après quelques sacrifices) à s'exiler aux USA.

Du drama et des tensions dans la famille royale

Une histoire pleine de drama comme on les aime qui, à défaut d'être prochainement présentée dans une future saison de The Crown, a déjà été adaptée sous forme de téléfilms pour la chaîne Lifetime. Ainsi, après les épisodes Harry & Meghan: A Royal Romance et Harry & Meghan: Becoming Royal, c'est donc le dernier opus de la saga intitulé Harry & Meghan: Escaping the Palace qui sera diffusé le 6 septembre 2021 aux USA.

Et le moins que l'on puisse dire en découvrant la bande-annonce, c'est que l'on sera justement servi en drama. Alors que le film présentera les derniers instants du couple au Royaume-Uni avant de partir pour Los Angeles (et de s'ouvrir à Oprah Winfrey dans une interview désormais culte), on assistera aux ultimes tensions totalement folles entre les membres de la famille royale où chacun accuse l'autre de manipulation et où Meghan, à qui l'on demande de rester neutre / sage, semble passer pour le bouc-émissaire de beaucoup de choses.

Est-ce que ça a l'air totalement nul comme téléfilm ? Totalement. Est-ce qu'on va quand même le regarder ? Absolument.