Maxi Iglesias (Valeria) en couple ou célibataire ? On fait le point sur les rumeurs

Au risque d'en décevoir certains et certaines, Maxi Iglesias, aka le beau Victor dans la série espagnole Valeria qui a aussi joué dans La cuisinière de Castamar, ne serait plus célibataire. Depuis le mois de juin, on lui prête une relation avec l'actrice Stephanie Cayo, vue dans Club de Cuervos sur Netflix. Une relation que la star péruvienne a démenti, mais la rumeur a été relancée avec de nouveaux détails. PRBK fait le point.

Alors que Valeria et Victor n'arrivent pas à se décider s'ils veulent se mettre officiellement en couple dans la saison 2 de Valeria, la vie sentimentale de Maxi Iglesias est tout aussi floue dans la vraie vie. L'acteur reste très discret sur ses aventures, à tel point que certains médias tentent par plein de moyens d'obtenir des réponses sur son statut. Ils semblent en avoir obtenu au mois de juin car le média espagnol Hola ! a annoncé Maxi Iglesias en couple avec Stephanie Cayo, une actrice originaire du Pérou. Maxi Iglesias plus célibataire ? Les deux stars seraient tombées amoureuses sur le tournage du film Backpackers (Mochileros en version originale). Elles n'ont rien confirmé, mais ont semé le doute sur leur relation en s'affichant proches et affectueux l'un envers l'autre dans les rues de Malaga, lors de leur visite pour l'édition 2021 du festival du film espagnol pour la promotion de Backpackers. Si l'on en croit certaines sources présentes sur place car aucune photo n'ont fuité. Les internautes restent quand même persuadés que Maxi Iglesias est en couple avec Stephanie Cayo, vue dans Club de Cuervos sur Netflix.

