Maxence Danet-Fauvel (Skam France) : le Match ou Next spécial adolescence

L'adolescence est généralement la période où on découvre le premier amour, les premières soirées, la rébellion contre ses parents ou ses profs, où on rencontre ses amis pour la vie, mais où on doit aussi affronter des problèmes de confiance en soi, où on peut se poser des question sur sa sexualité... La série Skam France, qui pourrait être renouvelée pour des saisons 7 et 8, aborde tous ces thèmes avec justesse. Les jeunes peuvent s'y retrouver facilement d'autant plus que les acteurs sont passés par là.

"J'aurais bien aimé avoir des heures de colle pour être le mec rebelle"

PRBK a donc eu l'idée d'organiser un Match ou Next spécial adolescence avec Maxence Danet-Fauvel aka Eliott dans Skam France. Quel type d'ado était-il ? Eh bien, l'acteur n'était pas du genre à sécher les cours ni à avoir des heures de colle : "J'étais dans un lycée privé hyper vénère où ce n'était pas possible de sécher les cours donc je n'ai jamais séché de cours (...) J'aurais bien aimé en avoir pour être le mec cool un peu rebelle qui a des heures de colle." Par contre, Maxence Danet-Fauvel était du style à réviser son bac la veille, faire le mur et jouer au jeu de la bouteille parce que "ça permettait de choper des meufs".

En parlant de faire le mur, le partenaire d'Axel Auriant dans Skam nous a raconté une anecdote assez marrante : "Un jour, je me suis fait choper. Je me rappelle que mes parents avaient fermé la fenêtre de l'intérieur donc je n'ai pas pu rentrer et donc j'ai été obligé de sonner chez moi pour pouvoir rentrer. Tu te sens con, tu te sens très très con."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.