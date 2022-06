Mask Singer 2022 : les salaires des candidats et du jury dévoilés et ça fait rêver !

Pour la troisième édition de Mask Singer diffusée entre avril et mai 2022, les téléspectateurs ont pu découvrir de nouveaux costumes et ont été impressionnés par les stars internationales et par les candidats. Même s'ils ne montrent pas leurs visages pendant la quasi-totalité de leur participation, les célébrités qui acceptent de participer à l'émission animée par Camille Combal sont évidemment payées. Pierre Palmade alias le cosmonaute a même confié avoir participé en grande partie pour l'argent. Et quand on voit leur salaire, on peut comprendre !

Quel salaire pour les candidats de Mask Singer 2022 ?

Ce vendredi 10 juin dans TPMP, Benjamin Castaldi a fait des révélations sur les salaires de Mask Singer et notamment ceux des candidats qui sont plutôt bien payés pour quelques semaines de travail. Selon l'ex-animateur de Secret Story, les candidats de l'édition 2022 de l'émission de TF1 auraient été payés "entre 30 000 et 50 000 euros". Pas mal pour montrer son visage quelques secondes face aux caméras ! Ok, l'émission est quand même assez physique puisqu'ils doivent chanter sous des costumes imposants mais bon...

300 000 euros pour un membre du jury !

Et si déjà vous trouviez que 30 000 à 50 000 euros c'est beaucoup, attendez de découvrir le salaire des jurés. Toujours selon Benjamin Castaldi, Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Anggun auraient, eux, reçu des chèques allant de "50 000 à 300 000 euros" pour la saison. Oui, 300 000 euros pour faire des blagues pas drôles ! Pour la saison 4 du concours, le jury va d'ailleurs changer puisque seul Kev Adams sera de retour. TF1 a déjà annoncé les nouveaux visages de l'émission : Jeff Panacloc, Vitaa et Chantal Ladesou rejoignent l'acteur. Tout un programme...