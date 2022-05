Mask Singer 2022 : que deviennent les costumes à la fin de la saison ? Les stars peuvent-elles les garder ?

Mask Singer 2022 est de retour ce vendredi 6 mai sur TF1 avec l'épisode 6. Depuis le début de la saison, neuf personnages ont déjà été découverts : le bernard-l'hermite (Alain Bernard), le poisson corail (Maud Fontenoy), la coccinelle (Teri Hatcher), le caméléon (Sylvie Tellier), le cosmonaute (Pierre Palmade), le cochon (Yves Camdeborde), le cowboy (Seal), la tigresse et le crocodile (Marc-Antoine Lebret, première célébrité à interpréter deux costumes). Il nous reste encore à découvrir l'arbre, le papillon, la banane et le cerf. Mais que deviennent tous ces costumes à la fin de la saison ? Anthony Meunier, producteur de l'émission, a donné la réponse au Dauphiné Libéré.

La deuxième vie des costumes

Il révèle qu'ils sont stockés dans de bonnes conditions dans un endroit tenu secret pour "qu'il n'y ait pas de moisissure". Ils peuvent réapparaître dans les saisons suivantes et sont aussi utilisés par des associations pour rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux. Le producteur déclare aussi que plusieurs célébrités ont demandé à les garder pour les ramener chez elles, mais cela a toujours été refusé. "On n'a jamais cédé", s'amuse-t-il. Aux États-Unis et en Thaïlande, où l'émission existe aussi, les costumes partent "en tournée", et cela pourrait peut-être arriver bientôt en France.

Des prix hallucinants

La réalisation des costumes demande énormément de travail. "Il faut entre 200 et 300 heures pour leur réalisation" a révélé Anthony Meunier, avant de préciser : "Cela va jusqu'au double de temps si les costumes sont plus complexes. L'Arbre par exemple change de feuillage à chaque saison. Il a fallu entre 500 et 600 heures de travail sur trois mois pour le réaliser". Le producteur a également confirmé le prix fou de chaque costume de Mask Singer, à plusieurs dizaines de milliers d'euros !

Pour découvrir quelles célébrités se cachent sous les costumes toujours en course, rendez-vous tous les vendredi sur TF1 ! Ce 6 mai, un nouvel enquêteur mystère va faire son arrivée et les internautes pensent déjà savoir de qui il s'agit !