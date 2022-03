Marwa Loud maman en secret : surprise, elle annonce la naissance de son premier enfant !

Même si elles sont en pleine lumière, certaines stars réussissent à nous cacher de beaux secrets. Ça a déjà été le cas début 2022 avec l'annonce surprise d'Aya Nakamura pour la naissance de sa deuxième fille. Et elle n'est pas la seule chanteuse française à avoir caché sa grossesse.

Marwa Loud est maman

Sur son compte Instagram, Marwa Loud a surpris ses fans ce jeudi 17 mars 2022. La chanteuse qui vit désormais à Londres a annoncé la naissance de son premier enfant avec une photo où on peut voir la main du bébé. "Tu as été notre plus beau secret" a écrit la jeune maman en légende de cette belle photo.