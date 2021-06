Marwa Loud sur son amitié avec Jazz : "Je ne me suis jamais attachée aussi rapidement à quelqu'un"

Marwa Loud se confie sur les raisons de son départ de la France

Alors que Marwa Loud compte aujourd'hui 3 albums et plusieurs tubes, comme Fallait pas, Allo en feat avec Eva, ou encore Oh la folle, à son actif, elle n'envisageait pas vraiment la célébrité ainsi à ses débuts. La chanteuse souhaitait notamment cacher son visage comme elle l'a révélé en interview avec PRBK : "Quand je suis arrivée dans le label de mon producteur Rabah, je me souviens lui avoir demandé de chanter en cachant mon visage. Et il m'a dit 'Ah non, pas du tout. En France, ils auront du mal à s'accrocher."

Marwa Loud a donc suivi les conseils de son producteur même si la notoriété lui a fait "faire certaines concessions" comme son déménagement loin de la France, à Londres pour être plus précis : "Ça devenait limite ingérable pour moi, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus sortir au resto ou peu importe. C'était à la base pour que je retrouve une vie à peu près normale." Son succès a aussi eu des conséquences sur son mariage : "C'était super dur pour lui parce qu'il est arrivé d'un coup (...) C'était une mission pour lui d'aller au resto et au cinéma avec moi."

"Jazz n'est pas du tout la personne que je pensais qu'elle était"

L'interprète de Allez les gros s'est ensuite confiée sur son amitié avec Jazz qui a bien failli ne jamais démarrer car elle n'aimait pas la personnalité de la star de la JLC Family au départ. Elle a rapidement changé d'avis lors d'une sortie au restaurant à Dubaï : "J'étais vraiment choquée parce que ce n'est pas du tout la personne que je pensais qu'elle était. C'est incroyable, je ne me suis jamais attachée aussi rapidement à une personne parce qu'il faut le dire, c'est vraiment pas copine d'amour." D'ailleurs, Marwa Loud kifferait participer à Pékin Express avec Jazz !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.