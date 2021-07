Marvin (Too Hot To Handle) pas sincère avec Melinda ? Il l'aurait quittée pour retourner avec son ex

Alors que Cam et Emily sont toujours en couple, comme Christina et Robert, depuis le tournage de Too Hot To Handle saison 2, Marvin Anthony et Melinda, eux, sont séparés. Leur relation a duré quelques mois après l'aventure, mais une nouvelle dispute est venue tout gâcher. Marvin a alors annulé leur voyage à deux à Tulum au Mexique. Aujourd'hui, Melinda et l'ex-candidat de Love Island sont toujours en contact et sont même en bons termes sauf qu'une rumeur risque bien de perturber leur équilibre.

Melinda manipulée par Marvin Anthony ?

Depuis la diffusion de la partie 2 de Too Hot To Handle saison 2, sur Netflix, certains internautes soupçonnent Marvin de s'être servi de Melinda juste pour gagner l'émission et les 55 000 dollars restant dans la cagnotte. Leurs doutes se sont intensifiés lorsque les deux candidats ont officialisé leur rupture.

Marvin aurait-il pris l'argent puis larguer Melinda ? Des Twittos y croient. Il se murmure aussi que l'influenceur aurait quitté son ex Neverly, rencontrée dans Les Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), pour participer à Too Hot To Handle : "Il avait besoin d'être célibataire. Du coup, il a provoqué leur rupture", aurait balancé une source anonyme française à une Twittos.