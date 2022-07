Marvel et Netflix ne sont pas les coupables : ce qui tue le cinéma, ce sont les gens qui ne se taisent pas

>> Jujutsu Kaisen 0 : l'avant-première à Paris gâchée par des débordements, les fans en ont marre <<

Je défends le cinéma comme une expérience de loisir collectif. Il n'est pas nécessaire de vous donner le qualificatif de "cinéphile" pour profiter d'un après-midi au cinéma avec vos amis et chaque spectateur a le droit de voir ce qu'il veut : aller au cinéma est une expérience de plaisir, pas une compétition pour voir qui est le plus élitiste dans ses choix de films.

Le problème, c'est quand vous oubliez complètement que les gens autour de vous ont le même droit d'apprécier le film que vous et qu'ils n'ont rien à faire de vos commentaires sur le sujet. Pour parler à ses collègues, allez dans un bar ou mettez un film chez vous. Si on se mettait tous à parler fort, la salle de cinéma ressemblerait plus à un poulailler.

Éducation ? Est-ce que ça se mange ?

C'est le moment parfait pour évoquer un cliché et une phrase du genre : "C'est juste les jeunes d'aujourd'hui...". Non. Par expérience, l'impolitesse est quelque chose qui s'étend à tous les âges : des adolescents aux personnes qui ont déjà les cheveux gris (et, honnêtement, je suis plus préoccupé par les adultes qui accompagnent leurs enfants et ne leur disent pas de se taire que les enfants eux-mêmes).