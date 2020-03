Marnie The Dog est morte : la chienne préférée des stars est décédée "sans douleur"

Après Grumpy Cat et Boo, le chien le plus mignon du web, un autre animal star des réseaux sociaux est mort : Marnie The Dog, la petite chienne à l'histoire incroyable. Elle était connue sur Instagram pour ses mises en scène drôles et trop cute, ses 1,8 millions de followers et ses photos avec des célébrités comme Demi Lovato, Jack Black, Chance The Rapper, Jimmy Kimmel, Demi Moore, Neil Patrick Harris, Nina Dobrev, Seth Rogen ou encore Selena Gomez. Mais ce qui la rendait célèbre, c'était surtout sa langue pendue et son cou tordu.

Marnie The Dog décédée à l'âge de 18 ans

C'est sur Instagram que Shirley Braha, qui a adopté Marnie The Dog en 2012, a annoncé le décès de la boule de poils : "C'est avec beaucoup de chagrin que je partage la nouvelle que Marnie est décédée sans douleur et paisiblement chez moi jeudi après-midi à l'âge de 18 ans. Son confort avait considérablement diminué au cours des derniers jours, avec peu d'espoir d'amélioration, et elle m'a fait savoir qu'elle en avait assez. Elle a apprécié son poulet jusqu'à la fin."