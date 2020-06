Mark (Love is Blind) en couple avec une ancienne candidate... et infidèle ?

Contrairement à Barnett, toujours marié à Amber, et à Cameron, toujours in love de sa femme Lauren, Mark Cuevas est reparti célibataire de Love is Blind, renouvelée pour une saison 2 : Jessica n'a pas accepté de se marier avec lui et a préféré mettre un terme à leur relation. Coup dur ! Ils auraient pu faire comme Damian et Giannina, ne pas se marier et se donner une autre chance après l'émission de Netflix, mais ils ont préféré prendre des chemins différents. Depuis, il y a du nouveau dans la vie sentimentale de Mark.

Mark en couple... et de nouveau célibataire

Que se passe-t-il ? Eh bien, l'ex-candidat de Love is Blind est en couple avec une ancienne participante du programme de romance depuis quelques semaines. Vous vous souvenez de Lauren Chamblin, aka LC, que Barnett a bien failli épouser à la place d'Amber ? Mark et la jolie brune sont ensemble depuis quelques mois seulement, enfin... on a oublié une info importante : ils sont déjà séparés. On vous explique.

Lorsque Lauren a officialisé leur relation sur Reddit, elle est tombée de haut en découvrant le message d'une autre femme : "la collègue de mon ami proche sort avec Mark." What ? Un message auquel LC a rapidement répondu : "c'est bizarre parce que j'habite à Atlanta et je sors avec Mark depuis début mai. (...) Au fait, c'est LC de Love is Blind. Sens toi libre de m'écrire en DM si tu veux avoir plus d'informations."

"Ca m'évite de sortir avec un autre menteur"

Lauren Chamblin a ensuite annoncé que c'était déjà terminé entre Mark Cuevas et elle : "j'ai rompu avec Mark. J'apprécie ton message, ça m'évite de sortir avec un autre menteur." On dirait bien que l'ex-candidate de Love is Blind a largué son petit ami avant les rumeurs d'infidélité. Elle a d'ailleurs semé le doute avec ce tweet : "ne jamais croire un mec qui dit de la m*rde sur son ex-copine et qui dit qu'elle est folle parce que c'est lui qui l'a rendue folle."