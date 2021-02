Marilyn Manson accusé d'agressions sexuelles : son ex Dita Von Teese réagit

La star burlesque a ensuite confié : "Sachez que les choses qui ont été révélées publiquement ne font écho en rien à l'expérience que j'ai vécue pendant sept ans, quand nous étions en couple. Si cela avait été le cas, je ne l'aurais pas épousé en décembre 2005. Je l'ai quitté 12 mois plus tard à cause son addiction à la drogue et ses infidélités. Les abus de quelque sorte qu'ils soient n'ont pas leur place dans une relation amoureuse (...) Ce sera ma seule déclaration sujet. Merci de respecter ma volonté." Un message qui a le mérite d'être clair.

"Ces femmes disent la vérité"

En revanche, Wes Borland, l'ex-guitariste de Marilyn Manson a confirmé les accusations dans un podcast avec Space Zebra Live sur Twitch : "C'est vraiment un putain de sale type et j'étais là quand il était avec Evan Rachel Wood. J'étais chez lui (...) Ce mec est incroyablement talentueux, et aussi complètement bousillé. Il a besoin d'être soigné, de devenir sobre et de faire face à ses démons. Chaque chose que les gens ont dit à son sujet sont vraies. Donc détendez-vous avec les critiques contre ces femmes. Quand les gens disent que ces femmes s'en prennent à lui maintenant... Allez vous faire fo*tre, elles disent la vérité"