Marilyn Manson accusé d'agression sexuelle par Evan Rachel Wood : son label et des séries le lâchent

"Il m'a horriblement maltraitée"

Le 1er février 2021, Evan Rachel Wood est sortie du silence pour dénoncer son agresseur dont elle avait déjà parlé tout en taisant son nom. Aujourd'hui, elle révèle son identité : "Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé à s'occuper de moi quand j'étais adolescente et m'a horriblement maltraitée pendant des années. J'ai été soumise à un lavage de cerveau et manipulée pour me soumettre. J'ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage."

L'ex-fiancée du chanteur rock a ensuite confié : "Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et critiquer les nombreuses industries qui lui ont permis de devenir ce qu'il est, avant qu'il ne ruine plus de vies. Je suis avec les nombreuses victimes qui ne se tairont plus." Quatre autres femmes ont aussi accusé Marilyn Manson d'agression sexuel, d'abus, de harcèlement et de maltraitance, dont le mannequin Ashley Lindsey Morgan.