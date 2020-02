Mariés au premier regard 2020 : que sont devenus les anciens candidats ?

Alors que la saison 4 de Mariés au premier regard touche bientôt à sa fin, il est l'heure de prendre des nouvelles des anciens candidats de l'émission de M6. A cette occasion, la chaîne diffuse dès ce lundi 24 févier 2020 en deuxième partie de soirée Mariés au premier regard, Que sont-ils devenus ?, dans laquelle on retrouvera Tiffany et Justin, Charline et Vivien, Marlène ou encore Florian. Qui est en couple ? Qui a retrouvé l'amour ? Qui est toujours célibataire ? En attendant de le découvrir, Purebreak fait le point sur ce que sont devenus les anciens.

Tiffany et Justin (saison 1) parents

Alors que Tiffany et Justin étaient compatibles à 82 % lors des tests effectués par les experts, ces derniers décidaient d'associer Tiffany avec Thomas, et Justin avec Valentine. Un échec des deux côtés, qui résultait finalement sur une belle histoire entre Tiffany et Justin. Après un mariage surprise en mai 2018, ils sont devenus parents d'une petite Romy le 14 juillet dernier et ont accueilli leur 2e enfant le 1er décembre 2019, une petite fille prénommée Zélie.