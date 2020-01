Caroline (Mariés au premier regard) : après son divorce avec Raphaël, elle est de nouveau en couple

Mariés au premier regard est de retour ! A partir de ce lundi 6 janvier 2020, M6 diffuse la nouvelle saison à laquelle ont participé 7 couples jugés compatibles par les experts. Parmi eux, Delphine et Romain, Mélodie et Adrien, Elodie et Joachim, Solenne et Matthieu, Elodie et Rémi ou encore Laura et Cyril. Vont-ils se dire oui ? Combien d'entre eux dureront ? Sur les trois saisons diffusées, seul un couple a survécu : Charlène et Vivien. Mais si les autres candidats n'ont pas réussi à trouver l'homme ou la femme de leur vie grâce à l'émission, ils sont nombreux aujourd'hui à avoir trouvé l'amour.

Caroline en couple

C'est le cas d'Emma et Laurent, de Marlène, qui vient d'emménager avec son chéri, de Gaétan qui s'est pacsé, de Benoît qui est devenu papa ou encore de Florian, qui est en couple avec une jolie blonde. C'est aujourd'hui Caroline, candidate de la saison 2, qui a annoncé être en couple lors du passage à la nouvelle année. Faisant le bilan, l'ex-femme de Raphaël écrit avoir fait la rencontre qui a changé sa vie : "2019 : une année rimant avec le bonheur et le changement. L'année de la trentaine & ses multiples fiesta. Les retrouvailles d'amis partis un peu trop loin. Un nouveau boulot. Des amis & une famille en or. Des tonnes de moments de joie, de fous rires, de partages, de danses, de chants... Et puis ma plus belle rencontre V."

L'ex-femme de Raphaël a trouvé l'amour

Celle qui a divorcé de Raphaël après s'être rendue compte qu'il n'y avait que de l'amitié entre eux, quelques semaines après la fin de l'émission, est donc une femme heureuse et a préféré ne pas en dire plus sur son nouveau petit ami.