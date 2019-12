Mariés au premier regard 4 : Sarah, Romain, Elodie, Rémi... les candidats dévoilés

Mariés au premier regard revient ! Le 6 janvier 2020, M6 dévoilera la 4ème saison de l'émission de dating qui consiste à marier deux parfaits inconnus qui se découvrent le jour du mariage. Cette année, c'est un peu particulier puisque si 6 couples jugés compatibles par les experts tenteront l'expérience de se retrouver à la mairie pour le grand jour, le 7ème sera formé par la candidate elle-même, Sarah. Alors qu'Estelle Dossin et Pascal De Sutter lui ont trouvé deux candidats compatibles à 78%, ils ont décidé de la laisser elle-même choisir son futur mari, via des lettres que les participants lui auront écrites, puis via une rencontre à l'aveugle.

15 candidats pour 7 couples

Autre nouveauté de cette saison : plusieurs candidats sont des parents célibataires prêts à reconstruire leur vie. Après Tiffany, Justin, Florian, Emma et Laurent, Charline et Vivien, quels sont les nouveaux célibataire à tenter leur chance ? Découvrez le portrait des 15 célibataires de cette 4e saison.

Sarah, compatible à 78% avec Rudy et Sylvain