Marianne (Mariés au premier regard 2021) balance sur Aurélien : "on n'est pas des objets sexuels"

Dans Mariés au premier regard 2021 sur M6, le couple marié formé par Marianne et Aurélien n'aura pas duré. Les candidats de MAPR font partie des couples qui se sont séparés. En même temps, les disputes étaient nombreuses, entre la dispute pour la photo de son ex sur le frigo ou encore les retrouvailles tendues avec la mère d'Aurélien et le clash qui s'en est suivi. Alors que Marianne, divorcée d'Aurélien, avait assuré qu'il se serait montré "immature", elle a aussi révélé qu'il lui aurait manqué de respect. Interrogée par Gossip Room, elle a raconté une réaction choquante et macho d'Aurélien à propos de leur vie intime.

"Il m'a clairement manqué de respect" a expliqué Marianne à propos d'Aurélien, qui a été pour une télé-réalité. "On se disputait au sujet de mes ex" et "à cette période là j'étais indisposée, comme toutes les femmes une fois par mois (elle avait ses règles, ndlr). Lui venait beaucoup vers moi, il me faisait comprendre que voilà il avait envie de moi, très clairement. Et moi je mettais des barrières parce qu'on faisait que se disputer et j'étais pas dans le mood à faire quoi que ce soit" de sexuel a-t-elle indiqué.

"Et quand ça s'est un peu arrangé, ça faisait 24 heures qu'on avait arrêté de se disputer, moi c'était la fin de ma période d'indisponibilité, et je suis allée vers lui et il m'a repoussée en me disant que j'étais quelqu'un d'égoïste, parce qu'il partait du principe qu'une femme se devait de faire plaisir à son homme même si elle ne pouvait rien faire" a ainsi dévoilé la candidate de Mariés au premier regard 2021 qui se verrait dans Les Marseillais. "On ne peut pas dire ça à une femme, que ce soit sa femme ou n'importe quelle femme" a-t-elle souligné, "on n'est pas des objets sexuels en fait".