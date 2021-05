Marianne (Mariés au premier regard 2021) recale Les Anges, mais se verrait bien dans Les Marseillais

"Vous ne me verrez pas dans Les Anges", mais "Les Marseillais, pour une femme 100% marseillaise comme moi, ce serait amusant"

Alors que les fans de Mariés au premier regard 2021 attendent avec impatience l'épisode "Que sont-ils devenus ?", qui sera diffusé ce lundi 17 mai 2021 sur M6, une des candidates est prête à faire son retour à la télé. Marianne, qui avait donné sa version de la dispute avec Aurélien (Aurélien aussi s'était exprimé et avait dénoncé le montage), ne dirait pas non aux Marseillais sur W9. En effet, comme elle l'a révélé à TV Mag, celle qui a divorcé d'Aurélien comme dévoilé lors du bilan final a avoué qu'elle se verrait bien dans l'émission de télé-réalité avec Julien Tanti, Manon Marsault Tanti, Jessica Thivenin, Thibault Garcia ou encore Paga.

"Vous ne me verrez pas dans Les Anges par exemple, c'est tellement dégradant..." a d'abord tenu à préciser Marianne, mais "par contre, Les Marseillais, pour une femme 100% marseillaise comme moi, ce serait amusant". La candidate qui était au casting de Mariés au premier regard 2021 voudrait donc refaire une télé-réalité, mais pas Les Anges ou Les Vacances des Anges donc (d'autant que le programme est en plein scandale). En revanche, l'émission des Marseillais tenterait bien cette marseillaise. Mais a-t-elle déjà été contactée ?

"Je n'ai pas été contactée pour le moment" confie Marianne (Mariés au premier regard 2021)

Marianne a avoué : "Je n'ai pas été contactée pour le moment". Ni pour Les Marseillais, ni pour Les Anges ou toute autre émission de télé. Et en dehors des Marseillais, celle que vous avez pu suivre dans Mariés au premier regard 2021 ne s'imagine pas forcément dans un autre programme. Si elle fait un retour à la TV, elle fera très attention à ce qu'elle choisit.

"Tout dépendrait de l'émission, du projet proposé et surtout de ma situation personnelle" a-t-elle précisé, "Si je suis en couple et que le programme risque de le mettre en péril, je n'irai pas. Si je suis célibataire mais que cela risque de nuire à mon image, je ne le ferai pas non plus. Je ne veux pas être manipulée par une caméra ou un montage".