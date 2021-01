Manon Marsault en froid avec Milla Jasmine ? Elle répond aux rumeurs d'embrouilles entre elles

On ne compte plus le nombre de stars de la télé-réalité en France parties vivre à Dubaï. Alors forcément, durant ses vacances entre deux tournages, Milla Jasmine - que l'on a récemment pu retrouver dans Les Marseillais, s'est accordée un petit voyage aux Émirats arabes unis afin de fêter le Nouvel An avec ses amis de la télé.

Tensions entre Milla Jasmine et Manon Marsault ?

De quoi énerver Manon Marsault, également sur place aux côtés de Nabilla Benattia et Maeva Ghennam ? Pas du tout. Tandis que des rumeurs de tensions entre les deux femmes sont récemment apparues sur le net, la compagne de Julien Tanti a tenu à calmer le jeu et rassurer tout le monde.

Au détour d'une story postée sur Snapchat, Manon Marsault a dans un premier temps déclaré, "J'avais vu dans les questions-réponses des questions où l'on me demandait si j'étais en froid avec Milla. Je ne sais pas quel genre d'embrouille vous allez inventer encore, mais c'est dans votre imagination". Puis, une fois le décor planté, la jeune maman s'est au contraire montrée enthousiaste à l'idée de revoir son amie, "Je viens de voir que la petite Milla était arrivée à Dubaï. (...) J'ai trop hâte de la voir. Je ne l'ai pas vue depuis le dernier tournage". Rumeur aussitôt sortie, aussitôt démentie.

En même temps, après son clash contre Jessica Thivenin et ses tensions avec Jazz, Manon Marsault ne peut pas être en colère contre tout le monde...