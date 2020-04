Manon Marsault accusée d'avoir encouragé Benjamin à tromper Alix : elle répond aux critiques

L'arrivée d'Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes a considérablement reboosté les audiences de l'émission : 1 million de téléspectateurs étaient devant W9 pour suivre les épisodes explosifs ! Les retrouvailles entre Benjamin Samat et sa chérie, tant attendues, ont d'ailleurs beaucoup fait réagir les internautes sur Twitter. Si certains s'en sont violemment pris au meilleur pote de Nicolas, d'autres se sont attaqués à Océane en la taclant sur son comportement provocateur face à Alix... sachant qu'elle était mal placée pour réagir ainsi.

"Il y a des gens qui mélangent tout"

Une autre candidate des Marseillais aux Caraïbes s'est attirée la colère des Twittos. Laquelle ? Manon Marsault. Pourquoi ? La plupart des internautes l'accusent d'avoir poussé Benjamin Samat à tromper Alix avec Océane, ou du moins de ne pas l'avoir empêché de fauter. Ils ont aussi trouvé son comportement hypocrite lorsqu'elle s'est assise à côté d'Alix pour lire le carnet des problèmes alors qu'elle avouait ne pas la porter dans son coeur quelques semaines auparavant.

Face à toutes ces critiques, Manon Marsault a pris la parole sur Snapchat : "Il y a des gens qui mélangent tout, entre Benji, Alix, Océane et moi et l'époque où Julien me trompait. On va remettre les choses dans leur contexte. Julien m'a vraiment trompée avec Liam. Ce n'était pas juste un bisou, ni un smack comme Benji et Océane. Ca a duré bien longtemps (...) Quand j'ai débarqué sur le tournage, je m'en suis prise à Julien et Liam, mais pas à Paga, Kevin, Carla, Jessica, Stéphanie, Adixia. Personne ne les a freinés, qui leur a interdit de se mettre ensemble alors que Julien était avec moi."

"Ce n'est pas de ma faute si Benjamin et Océane se sont cherchés"

La femme de Julien Tanti poursuit : "Mis à part dire à Océane et lui conseiller d'être fixée avec Benji (...) Ils se cherchaient discrètement. Il faut assumer au bout d'un moment. (...) Je ne le regrette pas. Je trouve ça encore plus hypocrite de se chercher que d'assumer les choses devant tout le monde. Au final, ils ont assumé tous les deux qu'il y avait une ambiguïté. J'estime que ce n'est pas moi qui ai pris la bouche d'Océane et celle de Benjamin pour se faire un bisou. Ce n'est pas de ma faute s'ils se sont cherchés. Je n'ai pas fait tous les problèmes du monde pour qu'ils se mettent ensemble. Je ne suis pas mauvaise à ce point là, même si Alix n'était pas ma grande copine à ce moment-là. (...) Ce n'était pas à moi de me battre pour empêcher leur complicité."