Benjamin Samat (Les Marseillais aux Caraïbes) sur l'arrivée d'Alix : "C'était horrible"

"C'est maintenant que mon aventure prend un tout autre tournant", balance Benjamin Samat dans le teaser des prochains épisodes des Marseillais aux Caraïbes sur W9. Ah ben maintenant qu'Alix est dans la maison, c'est sûr que rien ne sera plus comme avant pour le candidat. Il a pourtant eu le temps de se préparer psychologiquement depuis ses bisous avec Océane (deux en photoshoot et un hors job), mais en réalité, il n'est pas du tout prêt à ce qu'il l'attend. Son retour de Cuba s'annonce donc mouvementé !

"Ça a été la plus dure aventure de ma vie"

Eh oui, Benjamin Samat n'était pas là au moment de l'arrivée d'Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes. Il a découvert les images pour la premières fois ce lundi 30 mars 2020, en même temps que les téléspectateurs : "Je crois que c'est la seule fois de l'aventure où elle a souri. Je crois que c'était à ce moment-là où j'ai dû sourire pour la dernière fois de mon aventure", a-t-il confié à Télé Loisirs.

L'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 4 explique ensuite : "Je redoutais de vivre des situations comme cela. C'était horrible. Ça a été la plus dure aventure de ma vie. Et de loin (...) Avant de partir aux Caraïbes, entre nous, ça allait mais là-bas, après, ça a fait ressortir des vieilles rancoeurs, des vieux trucs, des vieux dossiers." De toute façon, on sait déjà comment cette histoire se termine puisque Benjamin Samat et Alix ne sont plus en couple aujourd'hui.