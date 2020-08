Mangez et cassez-vous : le resto de burgers à 3 euros est de retour à Paris

Mangez et cassez-vous rouvre ses portes à 2 endroits

Bonne nouvelle pour les food lovers qui ne veulent pas se ruiner ! Le restaurant Mangez et cassez-vous a rouvert son ancienne adresse dans le 11ème arrondissement parisien (au 64 rue Alexandre Dumas, 75011 Paris) ce vendredi 21 août 2020. Pour rappel, leurs burgers sont à moins de 3 euros (à 2,90 euros exactement). Alors que le menu McFirst est de retour chez McDonald's et que Burger King a sorti son Rebel Whopper végétarien en France, il y a donc désormais deux nouvelles adresses de burgers pas chers à tester d'urgence dans la capitale.

En plus de son ancien emplacement, Mangez et cassez-vous a ouvert un nouveau restaurant dans le 9ème arrondissement de la ville lumière, pas loin des Galeries Lafayette Haussmann (au 39 rue Taitbout, 75009 Paris). Un établissement qui a été inauguré ce lundi 24 août, comme précisé sur leur compte Instagram : "Le nouveau restaurant. Il ouvrira lundi ! On a eu très peu de temps, on a essayé de faire au mieux !".