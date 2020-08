Burger King sort son Rebel Whopper végétarien en France

Un burger végétarien chez Burger King

Burger King en a des idées. Après leur Whopper Donut mi-burger, mi-donut ou encore leur dentifrice au goût de Whopper, voilà l'arrivée du Whopper végétarien. Son nom ? Rebel Whopper, car ce burger rebelle est sans viande de boeuf. Sans viande du tout même. Conçu avec l'aide de The Vegetarian Butcher, cet haché végétal est fait à base de blé, de soja, d'huiles végétales et d'épices.

Sauf que Burger King promet que cet haché végétarien a la couleur et la texture de la viande, et même le goût du grillé à la flamme (si cher aux fans de l'enseigne de fast-food). Le reste de la recette du Rebel Whopper contient des cornichons, des tomates, des oignons, de la salade, les pains bien sûr et la fameuse sauce du Whopper. Burger King précise d'ailleurs que ce burger arrive en niveau A dans le référentiel Nutriscore.

Va-t-il rester au menu ?

Déjà disponible dans certains pays européens depuis 2019, le Rebel Whopper est donc désormais enfin vendu en France. Depuis le 11 août 2020, et jusqu'au au 31 août 2020, vous pourrez le commander dans une dizaines de restaurants Burger King à Amiens, Nice et Toulouse. Après cette phase de test de 3 semaines, le Whopper végétarien pourrait s'étendre à tous les Burger King de France. Cela dépendra de son succès.

Alexandre Simon, directeur marketing Burger King France, a expliqué dans le communiqué que "le Rebel Whopper a été conçu pour offrir tout le plaisir de la dégustation du Whopper avec une alternative végétale en remplacement de la viande. La promesse est-elle tenue ? L'effet curiosité passé, l'attrait restera-t-il le même pour cette version végétale du Whopper ? L'avenir nous le dira, nous avons hâte de connaître l'avis de nos clients sur ce burger 100% inédit".