Mangez et cassez-vous : victime de son succès grâce à TikTok, ce resto de burgers obligé de fermer

Mangez et cassez-vous ferme !

Ouvert depuis moins d'un mois, le resto "Mangez et cassez-vous" ferme déjà ses portes. Pour quelle raison ? À cause d'un trop grand nombre de clients. En même temps, il était difficile d'imaginer vide cet établissement, situé dans le 11e arrondissement de Paris, avec ses burgers entre 2,70 et 2,90 euros, ses frites à 1 euro et ses desserts entre 1,50 et 1,90 euro.

Certains clients ont même eu le courage de faire 2 heures de queue pour déguster, rapidement (le concept est de manger et de partir dans la foulée) ces burgers réalisés maison avec de "la farine, les oeufs et l'eau pour le pain sont des matières premières qui ne coûtent pas cher", a expliqué le gérant Aniss Messadek au micro de BFM Paris. Et alors qu'il devrait se réjouir du succès de son resto, devenu viral grâce à TikTok notamment et à la vidéo de @mynameisdomitille, il se désole de voir ses clients "attendre deux heures, parfois trois" : "ça me fait mal au coeur".