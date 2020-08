Mallory Gabsi (Top Chef 2020) ouvre un nouveau restaurant éphémère 🍽

Avec sa bonne humeur à toute épreuve, Mallory Gabsi surnommé Malou a amusé les téléspectateurs de Top Chef 2020 sur M6. Son élimination en demi-finale avait même énervé plus d'un internaute et on ne parle pas de la victoire de David Gallienne en finale... Suite à la diffusion de l'émission, le jeune Belge s'est associé à Adrien Cachot (finaliste du concours) pour ouvrir leur friterie imaginée durant la guerre des restos. Victime de son succès, elle a dû fermer plus tôt que prévu. Espérons que ça se passe mieux cette fois !

Le nouveau projet de Mallory Gabsi

C'est sur son compte Instagram que Mallory Gabsi a annoncé son tout nouveau projet : un nouveau restaurant éphémère. Tous les soirs de 19h à 22h du 11 au 23 août prochain, le jeune chef prendra la direction d'un établissement situé sur le domaine du Nova Rode Park à Rhode-Saint-Genèse au sud de Bruxelles. Afin de pouvoir déguster les plats du candidat, il faudra réserver sa table et Mallory promet d'ailleurs qu'il n'y aura pas des heures d'attente comme pour sa friterie avec Adrien Cachot, prise d'assaut par les fans de l'émission.

Des plats cuisinés dans Top Chef au menu.

Alors, on mangera quoi dans le restaurant de Mallory ? Des plats raffinés (bien sûr !) mais aussi certaines réalisations vues dans Top Chef. En effet, dans le menu proposé, on peut retrouver les langoustines en deux façons et la pomme de pin déstructurée. Le prix de ce menu gastronomique qui comprend mise en bouche, entrée, plat, dessert et douceurs ? 150€ sans les boissons. Si ça vous a mis l'eau à la bouche, retrouvez le menu complet et la plateforme de réservation en ligne en cliquant.