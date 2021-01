Zendaya n'a plus 16 ans et elle aimerait bien que tout le monde s'en souvienne !

Zendaya est partout ! Gagnante d'un Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Euphoria, elle a tourné un épisode spécial de la série et sera bientôt de retour sur les plateaux pour le tournage de la saison 2 du show de HBO (dispo chez nous sur OCS). Mais ce n'est pas tout : on la verra au cinéma dans Dune et dans le prochain film Spider-Man. L'actrice n'a pas non plus profité du confinement imposé en 2020 pour se reposer : elle a tourné le film Malcolm & Marie, dont elle est aussi l'une des productrices. Le pitch ? Malcolm, un réalisateur, et sa petite-amie, Marie, reviennent de l'avant-première d'un film et des révélations vont bouleverser leur couple.

La différence d'âge entre Zendaya et John David Washington critiquée

Un film qui a déjà essuyé quelques critiques avant même sa sortie sur Netflix le 5 février prochain. Pourquoi ? A cause de la différence d'âge entre Zendaya et John David Washington, qui jouent un couple. L'actrice révélée sur Disney Channel a 24 ans et l'acteur vu dans BlackKklansman et Tenet en a 36, soit 12 ans de différence. Ça ne vous choque pas ? Ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout aux Etats-Unis.

Zendaya répond (et rappelle qu'elle n'a plus 16 ans)

Interrogée par People au sujet de cette polémique inutile, Zendaya a tenu à rappeler à tous ceux qui l'auraient oublié que, non, elle n'a plus 16 ans ! "Les gens l'oublient souvent - ce qui est compréhensible car je joue des filles de 16 ans depuis mes 16 ans - mais j'ai grandi. Je savais qu'en grandissant, en évoluant, il y aurait des moments où je pourrais jouer un personnage qui a mon âge" a confié l'actrice qui a fait ses débuts à 14 ans dans Shake it Up.

Il y a quelques semaines, John David Washington avait lui aussi réagi aux critiques. "Les gens vont voir dans ce film à quel point c'est une femme. Elle a beaucoup plus d'expérience que moi dans cette industrie. Je ne fais cela que depuis 7 ans. Elle travaille depuis bien plus longtemps et j'apprends d'elle. C'est moi le nouveau. Je me repose beaucoup sur elle" avait-il expliqué à Variety.