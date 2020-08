Malcolm est-elle la suite de Breaking Bad ? Bryan Cranston réagit enfin à la théorie des fans

"Je ne suis pas habilité à divulguer ce genre d'informations sans autorisation" a d'abord avoué Bryan Cranston, avant de déclarer, amusé : "Je trouve ça drôle. Walter White est on ne peut plus mort. Il est mort de chez mort !". Voilà qui est clair ! Comme le héros (ou plutôt anti-héros) de Breaking Bad serait bel et bien décédé à la fin de la série, il ne pourrait pas s'être enfui et avoir changé d'identité pour Hal. Donc Malcolm ne serait pas la suite de Breaking Bad et il n'y aurait pas de happy end.

Les retrouvailles des acteurs de Malcolm, 20 ans après, pour la bonne cause

En 2018, les acteurs de Breaking Bad s'étaient réunis pour les 10 ans de la série. Et ce samedi 8 août 2020, c'est le casting de Malcolm qui a eu droit à ses retrouvailles pour fêter les 20 ans de la sitcom, désormais disponible sur Amazon Prime Video. Bien sûr, à cause du coronavirus, cette réunion s'est déroulée à distance, lors d'un live. Et c'était aussi et surtout un moment spécial pour récolter de l'argent en faveur de l'association Healing California, qui aide les californiens dans le besoin à accéder à des soins médicaux.

A cette occasion, Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese), Christopher Masterson (Francis), Jane Kaczmarek (Lois) ou encore bien évidement Bryan Cranston (Hal) ont joué le jeu. En revanche, les fans ont remarqué l'absence d'Erik Per Sullivan (Dewey), qui depuis la fin de Malcolm ne veut plus du tout être médiatisé et n'a même pas de réseaux sociaux.