Malcolm en deuil : Cloris Leachman, la grand-mère la plus déjantée de la télé, est décédée

Les fans de Malcolm et Raising Hope sont en deuil. On vient de l'apprendre, l'actrice Cloris Leachman alias la grand-mère la plus déjantée de la télé est décédée à l'âge de 94 ans. Et avec elle, c'est une énorme page de l'histoire des séries et du cinéma qui se tourne.

Le monde de la télévision vient de perdre l'une de ses plus grandes actrices. Ce mercredi 27 janvier 2021, Cloris Leachman est en effet décédée à l'âge de 94 ans après une carrière longue de plus de 70 ans, qui lui a notamment permis de remporter... 8 Emmy Awards. Une carrière incroyable dans le monde des séries Il suffit de faire un tour sur sa filmographie pour avoir le vertige en découvrant son incroyable liste de projets. Si elle n'a pas toujours été la star de ces fictions, on a tout de même pu la retrouver dans des oeuvres cultes de l'histoire des séries comme Alfred Hitchcock présente, Gunsmoke, Lassie, La Quatrième Dimension, Les Incorruptibles ou encore Perry Mason et même La croisière s'amuse. Une liste absolument folle qui ferait rêver n'importe quel(le) comédien(ne). Et si c'est véritablement dans la série The Mary Tyler Moore Show qu'elle s'est fait connaître du public dès 1970, c'est finalement grâce aux séries Malcolm (2001 - 2006) et Raising Hope (2010 - 2014) que son talent restera à jamais ancré dans nos mémoires. Et pour cause, personne ne sait mieux jouer la grand-mère tyrannique ou totalement à l'ouest que Cloris Leachman. Que ce soit en tant que mère de Lois dans la série de Linwood Boomer ou en tant que arrière-arrière-grand-mère de Hope dans la comédie de Gregory Thomas Garcia, l'actrice nous a offert des performances aussi déjantées que mémorables !

Un talent reconnu jusqu'au cinéma Mais réduire la carrière de Cloris Leachman à la télévision serait une erreur puisque la comédienne a également écrit une belle page de l'histoire du cinéma. Véritable complice du génial Mel Brooks (Frankenstein Junior, Le Grand Frisson, La Folle histoire du Monde), elle a notamment remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second-rôle en 1972 pour le film La Dernière Séance et a fait le bonheur du monde du doublage à travers quelques projets cultes comme Le Château dans le ciel, Le Géant de fer, Ponyo sur la falaise ou encore Les Croods. On ne sait pas encore si Malcolm reviendra un jour à la télévision malgré les envies des acteurs, mais on espère que les créateurs lui rendront un bel hommage.