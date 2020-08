Malcolm : bientôt un film ? Bryan Cranston répond

Entre 2000 et 2006, Bryan Cranston a tenu le rôle de Hal dans la sitcom Malcolm, dispo depuis le 15 juillet sur Amazon Prime Video, et qui suit le quotidien d'une famille délirante. Il y a quelques semaines, les acteurs (sans Erik Per Sullivan qui jouait Dewey) se sont retrouvés dans un live pour fêter les 20 ans de la série et soutenir une association. Des retrouvailles qui donnent des envies de suite aux fans de la série culte. Puisque X-Files, Charmed ou encore Twin Peaks sont revenus, pourquoi pas Malcolm ?

Un film possible ?

Interrogé par UNILAD à l'occasion de la sortie de son prochain film Le seul et unique Ivan, Bryan Cranston a évoqué la possibilité d'un film Malcolm. Si l'acteur avoue qu'"il ne faut jamais dire jamais", un tel projet n'est pas vraiment sur les rails pour le moment. "Il n'y a pas eu de discussions dans ce sens. On en a parlé en mode 'Peut-être qu'on pourrait faire un film ? Ce serait drôle non ?'. Je ne sais pas pour une suite en série" a cependant expliqué l'ex-interprète de Hal. Un sentiment qu'il ressent aussi envers l'autre série pour laquelle il est mondialement connu : Breaking Bad. "Je suis fier des deux programmes de la même manière et je suis aussi fier du fait qu'ils sont terminés et qu'il est temps de passer à autre chose" confie Bryan Cranston.

"Ça va dépendre de l'histoire"

Rassurez-vous, Bryan Cranston ne ferme pas non plus la porte à un film adapté de Malcolm. Mais l'acteur l'affirme : il ne veut pas tourner un film juste pour tourner un film. "Vous savez, ça va dépendre de l'histoire. Je ne plaisante pas, si quelqu'un nous donnait un pitch avec une super histoire pas juste 'On va trouver, signez et on va trouver', si c'était une chose qui, quand je le lis, me fait dire : 'Wow, quelle histoire fantastique'... Il faudrait que ce soit stimulant" confie l'acteur, toujours à UNILAD. Il avoue d'ailleurs que certaines idées ont circulé du côté du casting. "Nous n'avons pas trouvé une idée où on s'est dit : 'C'est fantastique' donc c'est passé" avoue l'acteur.