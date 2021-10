Maid : la série Netflix est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

La série Maid sur Netflix est inspirée de la vraie vie de Stephanie Land

Dans le top 10 Netflix en ce moment, il y a la saison 1 de Squid Game, la saison 5 de Riverdale, la saison 3 de Sex Education ou encore la saison 1 de Maid. La nouvelle série Netflix est composée de 10 épisodes. Le pitch ? Alex Russell, une jeune maman d'une fillette de 2 ans, Maddy, quitte son compagnon et père de son enfant, parce qu'il est alcoolique et violent. Elle part de chez eux sans avoir d'argent, et sans aide de ses parents toxiques. Elle décide donc de devenir femme de ménage chez des riches particuliers pour pouvoir donner un toit et de la nourriture à sa fille.

Côté casting, on suit Margaret Qualley (The Leftovers), Nick Robinson (Love, Simon), Andie MacDowell (Quatre mariages et un enterrement), Billy Burke (saga Twilight) ou encore Raymond Ablack (Ginny & Georgia). Et alors que dans la vraie vie, Andie MacDowell et Margaret Qualley sont mère et fille, comme leurs personnages Paula et Alex dans Maid, sachez que l'histoire de la série Netflix est aussi véridique.

Eh oui, Maid est inspirée de l'histoire vraie de Stephanie Land. Elle avait raconté sa vie dans le livre Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive, soit Femme de ménage : Dur labeur, bas revenu et la volonté d'une mère pour survivre en français.

Voilà la vraie histoire dont s'inspire la série Maid

Dans son livre, Stephanie Land revient sur sa propre expérience de femme de ménage. A 28 ans, elle a voulu aller à l'université pour commencer une carrière d'écrivain. Mais elle est tombée enceinte et a décidé de garder le bébé. Mais le père de l'enfant est devenu violent, elle a donc quitté son compagnon en partant avec sa fille. Son père lui a proposé son aide mais elle a de nouveau dû partir quand il est aussi devenu violent. Grâce à une association, l'auteure et sa fille ont fini dans un refuge pour sans-abri. Elle est devenue femme de ménage pour subvenir aux besoins de son enfant, a gagné parfois moins de 8 dollars de l'heure. Elle vivait sous le seuil de pauvreté et utilisait des bons alimentaires pour se nourrir avec sa fille.

À 32 ans, Stephanie Land a obtenu une bourse universitaire. Et une fois le diplôme en poche, la maman a arrêté de faire des ménages et elle est devenue journaliste pigiste. Suite à son article pour Vox en 2015 (titré : "J'ai nettoyé des maisons pendant 2 ans et ce que j'ai vu m'a fait passer l'envie d'être riche"), une maison d'édition lui a proposé de publier ses mémoires. Un livre devenu best-seller dès sa sortie en 2019. Il s'est classé numéro 3 du New York Times Best Seller list et Barack Obama avait confié que c'était son "livre préféré".

Stephanie Land (43 ans désormais) s'est mariée à Tim Faust et ont 4 enfants. Elle prépare un nouveau livre, Class, qui devrait sortir en 2022.