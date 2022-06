Magali Berdah volée : Marie S'Infiltre pique ses liasses de billets et les balance au public en plein show

Magali Berdah se fait voler son sac Chanel par Marie S'Infiltre

Magali Berdah qui a récemment répondu aux accusations de Nathanya et porté plainte contre Booba suite au clash a cette fois-ci été volée. Le boss de Shauna Events, qui gère les placements de produits des influenceurs et des candidats de télé-réalité, était au spectacle Culot de Marie S'Infiltre, aux Folies Bergère à Paris, ce mercredi 1er juin 2022.

Et comme prévenait le nom de son show, Marie S'Infiltre a eu du culot face à celle qui est aussi directrice de l'agence dans Les Princes de l'amour 9 sur W9. La YouTubeuse qui avait montré ses fesses aux César 2022 (et s'était expliquée en avouant avoir eu "envie de mourir") lui a volé son sac Chanel. Marie S'Infiltre a en effet rejoint le public et en voyant Magali Berdah, elle lui a pris son sac à main et l'a ouvert, découvrant alors une énorme liasse de billets. Et elle ne s'est pas arrêtée là... elle a commencé à distribuer cet argent aux spectateurs dans la salle !

Jeremstar était lui aussi présent à la représentation et en a profité pour filmer cette scène surréaliste. Le blogueur qui est devenu auteur et a aussi son one man show a posté la vidéo dans sa story Instagram, qui est devenue virale. "Je crève, elle lui a pris son sac" a-t-il notamment, commenté, "Oh mon Dieu, des liasses de billets dans le sac de Magali Berdah" et "elle distribue le fric aux gens". "Elle n'a aucune limite" a-t-il ajouté, voyant que Marie S'Infiltre était sans gêne.

"Aucun respect pour le sac de la Berdah", Jeremstar filme toute la scène

A la fois choqué et mort de rire en étant témoin de ce "vol", Jeremstar a précisé que "Magali cherche son argent dans la salle" et "elle rit jaune". Marie S'Infiltre qui avait aussi clashé les influenceuses et candidates de télé-réalité qui vivent à Dubaï est même repartie sur scène avec le sac Chanel de Magali Berdah en bandoulière. Puis elle a jeté l'objet de luxe dans le public. "Aucun respect pour le sac de la Berdah" a lâché Jeremtar.

Marie S'Infiltre a ensuite fait monter Magali Berdah sur scène, et celle-ci a joué le jeu. Finalement, elle a pu récupérer son sac et ne semble pas en vouloir à YouTubeuse connue pour son humour particulier et ses actions WTF.