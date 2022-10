Maeva Ghennam toujours amoureuse de Greg Yega ? Un audio fuite, elle est en pleurs

Maeva Ghennam est actuellement dans Les Cinquante sur W9. Mais la candidate de télé-réalité fait surtout parler d'elle pour une autre histoire : une rumeur de coucherie avec Maes. Si le rappeur marié et papa a réagi à la rumeur et démenti, tout ne semble pas pour autant totalement terminé. Mais les choses vont vite avec Maeva et c'est déjà une autre histoire qui pointe son nez ! Celle que vous verrez bientôt dans l'émission Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 alias Le Cross (aussi surnommée Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés) serait encore amoureuse de... Greg Yega. En effet, un audio de Maeva a fuité, et elle serait en larmes pour son ex.

Le compte @fakeinfluenceurs a expliqué : "Maeva en pleurs pour Greg ! Comme vous le savez sûrement déjà, Greg et Clarysse sont en couple. D'après @laminutestory, Paga et Giuseppa ont organisé un anniversaire surprise pour Greg. Maeva n'a pas été invitée à l'anniversaire, apparemment à cause de Clarysse". Car pour rappel, Greg serait en couple avec Clarysse, la candidate du RDM qui était avec Alan, le BFF de Nikola Lozina, dans Le Reste du Monde : Romance à Ibiza.

Dans la note audio dévoilée, on entend Maeva Ghennam pleurer et dire à propos de Greg Yega : "Je lui ai tout donné, tout, tout", "aujourd'hui, je n'ai plus rien !". Alors serait-ce toujours de l'amour qu'elle ressent pour lui, pour avoir une telle réaction ?

"Clarysse est très jalouse de leur relation"

Et @laminutestory a révélé que Clarysse serait jalouse de Maeva et de son lien fort avec Greg. C'est pour ça qu'elle aurait refusé que Maeva vienne à l'anniversaire de son boyfriend : "Ce serait Clarysse qui aurait dit de ne pas inviter son ex, car Clarysse est très jalouse de leur relation. Greg n'était pas au courant, comme c'était un anniversaire surprise. Il a appelé Maeva par la suite pour s'excuser, mais elle était furieuse contre lui".