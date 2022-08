Maëva Ghennam poste une photo d'elle à 12 ans : "C'était une bombe maintenant c'est un wrap", les internautes sous le choc de sa métamorphose

"Maëva c'était une bombe, maintenant c'est un Wrap 😂", "Bien mieux avant", "Grave 1000 fois mieux avant", "😂😂😂un mot GACHIS", "Dommage que les femmes d'aujourd'hui pensent que la chirurgie fera d'eux des bombes malheureusement les hommes préfèrent maintenant des femmes sans plastique", peut-on lire, parmi les nombreuses réactions en commentaires.

"J'ai envie d'être plus naturelle"

La star des Marseillais semble bien avoir compris qu'elle a été un peu trop loin. En janvier 2022, elle a même assuré qu'elle allait dire "stop" à la chirurgie esthétique. "Je n'ai plus envie d'avoir des grosses fesses. Maintenant, je trouve qu'avoir de trop grosses fesses comme actuellement, je trouve ça vulgaire. Je suis en train de voir pour enlever mes injections des fesses et les dégonfler. Je n'aime plus ça, j'ai envie d'être plus naturelle, d'avoir des formes, mais moins", avait-elle confié, avant d'ajouter : "Je me sens beaucoup mieux comme ça. Si mon double menton revient, je vais m'aimer et m'accepter avec mes défauts. C'est la vie. Si demain je grossis et j'ai un double menton, ce n'est pas grave, je m'aimerais comme ça. Voilà mes résolutions 2022".