Maëva Ghennam et Greg Yega de nouveau en couple ? Rapprochement en vu après des flirts avec Marwa et Mélanie Orl

C'est reparti pour un tour ! Alors qu'ils font tous les deux partie des 50 stars de télé-réalité présentes au casting des Cinquante, Maëva Ghennam et Greg Yega seraient de nouveau en plein rapprochement. D'après Navid Cherche, Bebew se serait d'abord mis en couple avec Marwa sur le tournage de la toute nouvelle télé-réalité aux règles inédites de W9. "Notre ami Greg sortait avec Marwa sur le tournage des Cinquante. Il la kiffe, il est attiré par elle" explique le blogueur.

Greg toujours amoureux de Maëva ?

Mais celui qui a été accusé d'avoir créé un couple fake n'aurait, en réalité, jamais vraiment oublié son ex. "Greg est amoureux de Maëva en réalité, il a une dépendance affective. Du coup, hors tournage, en off, des fois il pleurait pour Maëva, mais elle lui faisait comprendre qu'il ne pourrait rien se passer entre eux et qu'elle ne voulait pas se remettre avec. Mais Greg a toujours Maëva dans la peau" affirme Navid Cherche.

Bebew à la reconquête de ses exs

En parallèle, le meilleur ami de Paga aurait également beaucoup cherché son ex Mélanie Orl, qui a dévoilé son salaire mensuel. "Il arrivait aussi qu'il aille un petit peu embêter Mélanie. Il lui faisait un peu la misère. Je ne sais pas pour quel but : est-ce qu'il voulait la récupérer ou pas ? Je ne sais pas, mais il allait voir Mélanie" révèle le blogueur.

Finalement, Maëva Ghennam aurait changé d'avis et un retour du couple serait possible ! "Maëva aurait pleuré aussi et elle ne ferme pas la porte" conclut-il.

Nous auront donc sûrement droit à un énième feuilleton Maëva/Greg sur le tournage de la prochaine saison des Marseillais vs Le Reste de Monde, qui ne devrait pas tarder à débuter.