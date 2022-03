Maeva Ghennam (Les Marseillais au Mexique) hystérique face à Julien Tanti, Greg, Paga et Benji (EXCLU VIDEO)

Les Marseillais au Mexique : Maeva Ghennam et Océane El Himer embrassent leurs crushs

PRBK a reçu un extrait vidéo des Marseillais au Mexique en exclusivité, un extrait de l'épisode qui sera diffusé ce mercredi 16 mars 2022 sur W9. Au début, Maeva Ghennam et Océane El Himer sont de retour dans la villa après leur retraite spirituelle de l'amour. Les candidates de télé-réalité sont au max, elles ont embrassé leurs crushs et sont maintenant en couple avec Dylan (pour Maeva) et Cédric (pour Océane).

"On n'est plus matérialistes" annonce même Maeva Ghennam, connue pour sa passion du shopping et de la fast life à Dubaï (et qui a donné des indices sur son salaire XXL). Maeva Ghennam et Océane El Himer se sentent purifiées, détendues et sont sur leur petit nuage, elles remercient même Julien Tanti pour cette bonne idée d'aller dans la jungle. Mais les influenceuses vont vite déchanter : elles ont zappé que leur fraté est aussi et surtout le roi des problèmes.

Maeva découvre sa chambre saccagée : "Je vais leur arracher la tête ils ont aucun respect"

Et des problèmes, Julien Tanti en a fait : avec Greg Yega, Paga et Benjamin Samat ils ont massacré la chambre de Maeva et Océane. Ils "ont enterré la vie de jeune fille" de Maeva Ghennam, comme lui a lâché Julien Tanti. Et là, c'est le drame ! Maeva et Océane découvrent alors leur chambre saccagée : chaussures de marques dans de la terre, sur le lit, plante et valise sur le lit, lampe et meuble de rangement par terre, vêtements de créateurs accrochés au plafond...

La queen des clashs (Maeva a récemment clashé Illan et a terminé Carla Moreau) est ultra vénère contre Julien Tanti, Greg Yega, Paga et Benjamin Samat. "Je vais vous monter en l'air", "je rigole même pas avec vous" crie la candidate très en colère. Elle hurle : "Je vais leur arracher la tête ils ont aucun respect". Que le clash commence !