Maeva Ghennam en couple avec un milliardaire à Dubaï ? Elle répond cash

"À un moment donné, mettez-vous d'accord" a continué celle qui dit maintenant stop à la chirurgie, "Je ne peux pas être en couple avec 3 personnes à la fois sachant que je suis connue. Tout ce que je fais, tout le monde le sait. Donc, il faut savoir se coordonner". Du coup, Maeva Ghennam a démenti les rumeurs de couple, sans pour autant préciser son état amoureux actuel : est-elle en couple ou célibataire ?

Maeva et Greg, c'est finito pipo ?

A la Saint-Valentin, le 14 février 2022, Maeva a passé sa journée et sa soirée avec son BFF, Akram. Il lui a offert une montre Rolex en plus de nombreuses roses rouges et d'un repas au restaurant. Mais dans les commentaires, beaucoup d'internautes ont confié qu'ils pensaient que la montre de luxe aurait été payée non pas par le meilleur ami de la candidate, mais par son mec milliardaire caché. Ce qui avait relancé la rumeur de couple entre Maeva Ghennam et un homme riche de Dubaï, rumeur qu'elle a donc démentie depuis.