Maëva Ghennam embrasse sa mère sur la bouche et choque les internautes : elle leur répond et c'est violent

Ce n'est pas la première fois que Maëva Ghennam et sa maman Salya font la une. En juin 2022, la mère de la star de télé-réalité, qui se lance dans l'influence, avait involontairement affiché sa fille complètement nue sur les réseaux sociaux. Un drame pour Maëva, qui était apparue en pleurs en story. "Je vous jure, j'ai trop les nerfs contre ma mère et ce qu'elle vient de faire ! Elle poste des photos sans regarder... J'ai trop les nerfs ! S'il vous plaît, ne commencez pas à la faire tourner la photo ! Elle n'a pas fait exprès ! J'ai trop la haine contre elle, je vous jure !", avait déclaré, en larmes, l'ex de Greg Yega.

Maëva et Salya s'embrassent et choquent les fans

Cette histoire était tellement surprenante que certains internautes pensaient qu'elle avait été montée de toute pièce par la mère et la fille dans le but de faire exploser les réseaux de Salya. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Maëva et sa mère s'entendent à merveille... Un peu trop d'ailleurs ! Elles ont publié une photo d'elles en train de s'embrasser sur la bouche et cela a choqué les fans.

"Excusez-moi mais je trouve ça choquant d'embrasser sa propre mère à pleine bouche. Où est le respect et où est la dignité ? Dois-je rappeler à Maeva Ghennam qu'elle est suivie par une communauté de jeunes personnes et qu'elle se doit d'avoir un minimum de respect et de dignité et elle se doit d'être un exemple. Au bout d'un moment, il faut grandir et se comporter comme une adulte", peut-on lire.