Maëva Ghennam : sa photo nue publiée par sa mère, vrai accident ou buzz mal contrôlé ? Deux versions s'opposent

Depuis quelques jours, une photo de Maëva Ghennam totalement nue fait le tour du web. Le mardi 21 juin, Salya, sa maman, a posté un selfie en story Snapchat. Rien de bien grave pour le moment, mais en regardant de plus près, on voit la star des Marseillais totalement nue en arrière plan. Si sa mère a rapidement supprimé la photo, les internautes ont quand même eu le temps de faire des screens. Maëva a supplié ses fans de ne pas le partager, mais le cliché a vite fait le buzz sur Twitter et elle s'est retrouvé en TT pendant plusieurs heures.

"Elle n'a pas fait exprès"

Un peu plus tard, les deux femmes se sont enfin expliquées sur la fameuse photo dans une vidéo postée dans la story de Maëva. "Écoutez, moi, ça va mieux. Je n'ai pas très bien dormi et j'ai eu mal au ventre par rapport à ce qui s'est passé hier. Je suis avec ma mère qui ne l'a pas fait exprès", commence l'ex de Greg Yega. "J'ai pas fait exprès. J'étais fatiguée. Tu m'as dit : 'allez, on y va' et j'ai posté sans même regarder. Franchement, là, on ne m'y reprendra plus jamais !", se justifie Salya, avant que sa fille n'ajoute : "Elle n'a pas fait exprès. Voilà, ce n'est pas grave. Malheureusement, c'est fait. L'essentiel, c'était que les gens ne la partagent pas (...) Mais les gens sur Internet sont trop méchants, ils sont trop mauvais. La vidéo a fait le tour de la France. Tout le monde a partagé, je suis dégoûtée, mais bon, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas grave, ça arrive".

Un buzz programmé et mal maitrisé ?

Mais cette explication ne convient pas à tout le monde. Depuis que Maëva Ghennam est en guerre avec une cousine, un compte Instagram fait trembler le petit monde de la télé-réalité : @cousine.mg. Dans sa story, elle tease : "Je vous explique pour la photo. Ballon (Maëva Ghennam, Ndlr) voulait faire un énorme buzz ! Sa mère a signé chez bras long (Magali Berdah, Ndlr), mais pour augmenter les partenariats, il fallait plus de vues. Elle a donc décidé de créer un scandale sur le snap de sa mère. Mais à la base, ça ne devait pas être cette photo".

"Elle a demandé à sa mère de prendre une photo d'elle les seins à l'air. Elle devait faire style de passer comme si ne rien était devant le snap. Elle a fait plusieurs tentatives. Au final, ballon a remis ça à plus tard et faisait ses placements en maillot de bain. Elle a dit à sa mère : 'tu sers à rien, un faux bad buzz, tu sais pas faire'. Sa mère a voulu l'aider et a créé le scandale que sa fille voulait. Elle a donc pris la photo. Mais elles en ont tellement pris que sa mère, avec le stress et les insultes de sa fille, a posté la photo sans se rendre compte qu'elle était aussi nue du bas", accuse le compte.