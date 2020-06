Madison Bailey (Outer Banks) pansexuelle : elle fait son coming-out et dévoile sa chérie

Et entre elles, c'est l'amour fou ! Depuis son coming-out, la comédienne s'est affichée dans plusieurs vidéos sur TikTok et dans une série de photos sur Instagram, au côté de sa bien-aimée. Mais qui est Mariah Linney ? Elle est joueuse de basket à l'université de Charlotte, en Caroline du Nord. On se dit d'ailleurs que Madison Bailey étant du même Etat, elles ont dû se rencontrer il y a déjà un moment, peut-être pendant leur scolarité.