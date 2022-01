MacGyver saison 6 : Mac et Riley en couple et parents, la fin que la série aurait pu avoir

C'était la surprise de 2021, malgré un succès régulier à la télévision, CBS avait finalement pris la décision d'annuler la série MacGyver au terme de la saison 5. Une déception pour les fans, mais également pour les créateurs qui avaient encore quelques idées d'histoires à développer en cas de potentielle saison 6.

Tandis que Monica Macer (la showrunneuse de la saison 6) avait précédemment confié que Mac et Riley auraient dû se mettre officiellement en couple dans les nouveaux épisodes, "Mac & Riley auraient formé le couple star. Ca a toujours été notre objectif final. (...) Dans le second épisode de la saison 6, Mac et Riley se seraient embrassés", c'est aujourd'hui au tour de Peter M. Lenkov (le créateur et ex-showrunner, viré au terme de la saison 4) de révéler - à travers plusieurs pages d'un scénario inédit publiées sur Instagram, qu'il voyait les choses en grands à l'époque.

La famille de Mac aurait été présentée

Ainsi, la saison 5 aurait initialement dû se terminer avec une scène très spéciale dans une forêt. Là-bas, on y aurait retrouvé un jeune garçon de 11 ans prénommé Jimmy auprès de son père... MacGyver. En effet, c'est une séquence qui aurait fait office de flashforward d'un moment futur situé en 2035. A cette occasion, il aurait alors été révélé que MacGyver (Lucas Till) s'était désormais mis en retrait de la Fondation Phoenix et qu'il vivait dans le Nord Ouest du Pacifique au côté de son fils - pour qui il aurait été un vrai héros, mais également de Riley, décrite comme sa compagne et mère du garçon.

"Elle fait un câlin à Jimmy, embrasse Mac et notre public devient fou en réalisant qu'il observe désormais une famille heureuse fondée par nos héros. Pas de PC, pas d'écrans, plus de missions de vie ou de mort... juste une famille aimante et en paix", peut-on notamment lire sur l'une des pages du script. Une happy ending ? Presque. Comme le précise le scénario plus loin, les choses se seraient rapidement envenimées puisque Jimmy aurait été kidnappé, ce qui aurait obligé Mac et Riley à retourner du côté de Phoenix afin de monter une team pour le secourir durant la saison 6 !