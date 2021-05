MacGyver saison 6 : Mac et Riley en couple, grand retour pour Desi... ce qui aurait dû se passer

C'est une nouvelle encore difficile à digérer pour de nombreux fans : MacGyver n'aura pas le droit à une saison 6. Il y a quelques semaines, CBS - la chaîne américaine qui la diffusait, a en effet pris la décision d'annuler la série portée par Lucas Till. Et alors que les larmes coulent toujours sur les joues des téléspectateurs, Monica Macer (la showrunneuse) ne va pas adoucir leur peine.

La fin de MacGyver n'était pas prévue

A l'occasion d'une interview accordée à TVLine, elle a en effet rappelé que la fin de MacGyver n'était pas son choix, "Quand on m'a appelée pour me l'annoncer, j'étais surprise. Je ne sais même pas si je pourrais la quantifier [sur une échelle de 1 à 10]. J'étais choquée". Et pour cause, elle avait déjà des idées créatives pour une potentielle saison 6.

"On avait déjà prévu que Mac et Riley allaient devoir suivre une procédure pour détruire tous les nanobots dans leur corps [dans ce qui aurait dû être un simple season finale], et de cette façon, pour la saison 6, on aurait pu imaginer une histoire façon Un Crime dans la Tête" a-t-elle ainsi confié, confirmant donc au passage que la fin de la saison 5, diffusée ce vendredi 30 avril 2021 aux USA, a donc été réécrite en urgence au dernier moment, avec une intrigue grossièrement bouclée.

Un gros twist concernant Desi était à venir

Mais l'évolution la plus importante n'était pas ici. Là où l'actuelle fin de MacGyver nous fait indirectement comprendre que Riley et MacGyver sont faits l'un pour l'autre grâce aux nombreux flashbacks présentés à l'écran, la série aurait dû mettre en scène cette révélation d'une façon plus incroyable encore.

Selon Monica Macer, elle et son équipe avaient pour ambition de surprendre les fans à travers un twist totalement fou, "On voulait également faire un épisode façon La Chute du Faucon Noir où l'on serait revenus sur la mort du fiancé de Desi afin d'apprendre qu'il ne l'était pas, mais qu'il était en réalité un prisonnier de guerre à la suite d'une mission".

Oui, vous avez bien lu, le fiancé de Desi aurait donc dû revenir dans cet univers. Et forcément, cette révélation n'aurait pas été sans conséquence, "C'était notre idée pour mettre en scène une séparation entre Mac et Desi et ainsi ouvrir la porte à Riley".

Mac et Riley auraient dû se mettre en couple

De fait, en cas de saison 6, la relation entre Mac et Riley aurait donc été non seulement officialisée, mais également explorée en détail, "Desi aurait retrouvé son ex-fiancé, Evan, et Mac & Riley auraient formé le couple star. Ca a toujours été notre objectif final, on ne savait simplement pas que la fin de la série arriverait cette saison. Mais on était en train de semer les graines pour ça."

Et pour la petite anecdote, il n'aurait pas fallu attendre longtemps avant de voir les deux héros officialiser leur relation, "Dans le second épisode de la saison 6, on aurait fait notre Chute du Faucon Noir, avec la mission pour retrouver le fiancé de Desi, et à la fin de l'épisode en question, ou dans le troisième, Mac et Riley se seraient embrassés".

Un bébé au programme

Ah et pour la petite anecdote, un bébé aurait également pu faire son apparition. Toutefois, surprise, il n'aurait pas été lié à Mac et Riley. La showrunneuse l'a confié, "Russ and Sofia auraient dû avoir un petit rendez-vous qui aurait ensuite permis à Sofia de tomber enceinte et donc à Russ de devenir père. C'était vraiment une chose avec laquelle on espérait jouer."

Des révélations intéressantes qui devraient malheureusement accentuer la frustration des fans, privés de tels moments à l'écran...